Филадельфия, гункан, нигири, драконы – существуют десятки разновидностей суши. Но своей популярностью все они обязаны Калифорнии. Именно изобретение этих вкусных и ярких роллов и привело к стремительному распространению паназиатской и японской кухонь.

Как появились такие роллы

Их история начинается в 70-х годах прошлого века. Хотя рестораны японской кухни стали открывать в Европе и Америке еще в первые десятилетия ХХ столетия, суши особой популярностью у местных жителей не пользовались. Непривычные водоросли и сырая рыба отталкивали гостей от роллов. Ичиро Машита – повар из Нью-Йорка – решил несколько изменить рецепт традиционных маки. Он:

завернул блюдо нори внутрь, чтобы посетители первым делом могли насладиться вкусом риса, пропитанного соусами;

добавил в начинку огурец и авокадо;

придал роллам яркости за счет декора из кунжута и икры.

Результат превзошел все ожидания – уже скоро Калифорния стала популярной во всех уголках планеты.

На какие виды делится Калифорния

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с крабовым миксом;

с лососем (обычным или копченым);

с угрем;

темпура.

Ингредиенты и способ приготовления могут отличаться. Неизменным остается только превосходный вкус таких роллов.

Темпура – современная разновидность Калифорнии

Темпура называют обжаренные роллы. Готовые рулетики обмакивают в кляр, а затем отправляют на несколько минут во фритюр. В результате образуется золотистая корочка. Для темпура можно использовать разные виды роллов, но чаще всего берут именно Калифорнию. Готовое блюдо отличается необычным вкусом и пикантностью. Заказать как темпура, так и классическую Калифорнию с доставкой по Харькову можно на сайте https://kharkiv.sushi-master.ua/ru/menu/californii.

Как приготовить роллы Калифорния

Готовится блюдо в несколько этапов:

Рис. Важно брать кашу круглых сортов. Прежде чем приступить к готовке, рис нужно промыть (не менее 6-7 раз). Заливаем крупу водой на 1-2 см. Доводим до кипения, варим на минимальном огне 15 минут. Далее даем немного настояться.

Заправка. Смешиваем рисовый уксус (или обычный уксус с водой), соль и сахар. Когда кристаллы растворятся, выливаем все на рис. Аккуратно перемешиваем.

Приготовление роллов. Разрезаем нори на 2 части. На шершавую сторону выкладываем рис (не утрамбовывайте, иначе он не будет пропитываться соусом). Переворачиваем, затем кладем с края водорослей нарезанные соломкой рыбу, огурец и авокадо. Формируем рулетики.

Декорируем блюдо. Готовый ролл обмакиваем в кунжут, икру или их смесь, а затем разрезаем на отдельные кусочки. Блюдо готово к подаче.

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