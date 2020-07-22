Калифорния вышла на первое место в США по количеству случаев заражения коронавирусом, следует из данных местной газеты Los Angeles Times.

По данным газеты, во вторник число выявленных случаев заражения COVID-19 в штате превысило 409 тысяч. Таким образом, Калифорния обошла по этому показателю Нью-Йорк и вышла на первое место в стране.

В Нью-Йорке, по последним данным минздрава, зафиксированы 407 326 случаев коронавирусной инфекции. В свою очередь Los Angeles Times подсчитал, что в Нью-Йорке зарегистрирован 408 181 случай COVID-19.

В США уже более 3,9 миллиона подтвержденных случаев коронавируса и более 142 тысяч жертв.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.