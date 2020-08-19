Итальянский «Кальяри» на своем сайте подтвердил, что тесты на коронавирус трех футболистов команды дали положительный результат.

Сообщается, что инфекция выявлена у Филипа Брадарича, Луки Чеппителли и Альберто Черри. Футболисты находятся на домашней самоизоляции. Отмечается, что в качестве меры предосторожности два других игрока, которые контактировали с заболевшими, также отправлены на карантин.

«Кальяри» принял решение перенести тренировочный лагерь в Аритцо на более поздний срок.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что в «Кальяри» выявлено четыре случая COVID-19, имена заразившихся не назывались.