Группа компаний «Калашников» начала продажи гражданской версии винтовки MR1. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте предприятия.

Как следует из сообщения, экспериментальная самозарядная винтовка MR1 стала первой гражданской версией перспективной военной винтовки и будет выпускаться под два типа патронов. Оружие может применяться на охоте, отметили разработчики.

«MR1 оснащена удобным двусторонним предохранителем, резьбой М18х1 (правая) на стволе для крепления различных дульных устройств, газовой системой с коротким ходом поршня и газовым регулятором», — сказано в сообщении.

Оружие выпущено ограниченной серией, цена винтовки стартует от 115 тыс. рублей и зависит от снаряжения.

В ноябре стало известно, что в 2020 году будет запущено производство снайперской винтовки Чукавина, которая заменит снайперскую винтовку Драгунова. Оружие выполнено в трех калибрах — 7,62х54R, 7,62х51 NATO и 338 Lapua Magnum (8,6х70 мм).