Российский концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ по автоматам АК-12 за 2020 год. Об этом компания сообщила в четверг, 9 апреля, на своем сайте.

«Мы завершили выполнение гособоронзаказа 2020 года на автомат АК-12 в рекордные сроки», — прокомментировал генеральный директор «Калашников» Дмитрий Тарасов. По его словам, производство в Ижевске приступило к выполнению государственного оборонного заказа на 2021 год.

Приоритетом концерна остается обеспечение обороноспособности России и эффективное сотрудничество с заказчиками, добавил топ-менеджер.

АК-12 и АК-15 калибра 5,45 мм и 7,62 мм разработаны концерном в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения российских военных и в конце 2018 года приняты на вооружение армией РФ.

Первой автоматы и экипировку получит 150-я мотострелковая дивизия. На переоснащение уйдет два года.