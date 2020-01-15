16 января — Гордеев день, день памяти пророка Малахии, день рождения Василия Ланового, день, когда Иван Грозный стал государем, царем и великим князем всея Руси, а брак в Российской империи — добровольным.

Малахия — последний ветхозаветный пророк. 16 января — день его памяти в православии. В народном календаре славян 16 января — Гордеев день (назван в честь мученика Гордия Каппадокийского). В этот день было запрещено хвастаться.

16 января 1547 года состоялось венчание Ивана Грозного на царство, 1724-го в Российской империи было запрещено сочетание браком без согласия брачующихся, 1919-го в США вступил в силу сухой закон, а 1969-го прошла первая пилотируемая стыковка космических кораблей на орбите Земли (советских «Союза-4» и «Союза-5»).

16 января родились итальянский композитор Никколо Пиччини (1728 год), кубинский диктатор Фульхенсио Батиста (1901-й), американская писательница Сьюзен Зонтаг (1933-й) и российский актер Василий Лановой (1934-й).

16 января скончались британский историк Эдвард Гиббон (1794 год), американская актриса Кэрол Ломбард (1942-й), российский писатель Михаил Пришвин (1954-й) и итальянский дирижер Артуро Тосканини (1957-й).

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