20 декабря — Международный день солидарности людей, День работника органов безопасности России, день рождения Дмитрия Быкова и день смерти Карла Сагана.

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций провозгласила 20 декабря Международным днем солидарности людей в 2006 году в честь окончания первого Десятилетия ООН по борьбе за ликвидацию нищеты.

День работника органов безопасности России отмечается 20 декабря, потому что именно в этот день в 1917 году был издан декрет Совета народных комиссаров РСФСР об образовании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

20 декабря 1699-го в России был издан указ о переносе с 1 сентября на 1 января празднования Нового года, 1828-го — между Россией и Канадой были установлены дипломатические отношения, а 1938-го — в СССР были введены трудовые книжки.

20 декабря родились корейский кинорежиссер Ким Ки Дук (1960 год), российский писатель Дмитрий Быков (1967-й) и американский киноактер Джона Хилл (1983-й). 20 декабря скончались российский поэт Игорь Северянин (1941-й), польско-американский пианист Артур Рубинштейн (1982-й) и американский астроном и астрофизик Карл Саган (1996-й).

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