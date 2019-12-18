19 декабря — День подразделений военной контрразведки ФСБ России, День адвокатуры на Украине, Николин день в народном календаре славян, день рождения Леонида Брежнева и день смерти Марчелло Мастроянни.

День подразделений военной контрразведки Федеральной службы безопасности РФ отмечается 19 декабря, потому что именно в этот день в 1918 году был создан Особый отдел Комитета государственной безопасности СССР.

На Украине 19 декабря — профессиональный праздник работников адвокатуры, а в народном календаре славян — Николин день. Название Николина дня происходит от имени Николая Чудотворца. Этот день означает начало зимних святок.

19 декабря 1863 года был запатентован линолеум, а 1997-го — состоялась премьера фильма режиссера Джеймса Кэмерона «Титаник».

19 декабря родились руководитель СССР в 1964-1982 годах Леонид Брежнев (1906 год), французская певица Эдит Пиаф (1915-й), российская актриса Галина Волчек (1933-й) и немецкий актер Тиль Швайгер (1963-й), скончались — английская писательница Эмили Бронте (1848-й), итальянский актер Марчелло Мастроянни (1996-й) и российский театральный режиссер и актер Александр Товстоногов (2002-й).

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