28 декабря — Международный день кино, а также день, когда на Сицилии произошло крупное землетрясение, в Париже прошла премьера комедии «Сирано де Бержерак», родились Сергей Есенин, Александр Роу и Линус Торвальдс.

28 декабря 1895 года в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьер представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Этот день считается знаковым в истории мирового кинематографа, поэтому 28 декабря впоследствии был учрежден Международный день кино.

28 декабря 1897 года на сцене парижского театра «Порт-Сен-Мартен» состоялась премьера комедии Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Постановка имела необычайный успех и впоследствии стала классикой мирового театрального репертуара.

28 декабря 1907 года на итальянском острове Сицилия произошло крупное землетрясение. В результате подземных толчков, которые по шкале Рихтера были оценены в 7,5 баллов и которые вызвали 10-метровую волну цунами, был практически стерт с лица Земли город Мессина: погибли 75 тысяч человек. Частично пострадали город Реджо-ди-Калабрия и окрестные селения.

28 декабря родились поэт Сергей Есенин (1895 г.), советский полководец Иван Конев (1897 г.), советский кинорежиссер Александр Роу (1906 г.), а также изобретатель операционной системы Linux финно-американский программист Линус Торвальдс (1969 г.).

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