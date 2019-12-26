27 декабря — День спасателя Российской Федерации, а также день, когда был основан Международный валютный фонд, Иосиф Сталин провозгласил политику «сплошной коллективизации», родились Эммануил Виторган, Жерар Депардье и Сергей Бодров-младший.

День спасателя РФ был учрежден указом президента России в 1995 году. 27 декабря был образован Российский корпус спасателей, который впоследствии стал основой для министерства чрезвычайны ситуаций (МЧС). Эксперты отмечают, что необходимость создания ведомства была обусловлена постоянно растущим количеством происшествий и катастроф.

27 декабря 1929 года Иосиф Сталин провозгласил проведение политики «всеобщей коллективизации», согласно которой надлежало «ликвидировать кулачество как класс». У зажиточных крестьян было решено изъять всё имущество, а самих людей переселить в отдаленные районы.

27 декабря 1945 года был официально создан Международный валютный фонд (МВФ). Основная функция организации — содействие международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере. МВФ выдает краткосрочные кредиты своим членам, которые испытывают затруднения с платежным балансом. Страны-должники в свою очередь обязуются проводить политические реформы.

27 декабря — день рождения российского полководца Михаила Барклая-де-Толли (1761 г.), поэта Осипа Мандельштама (1891 г.), актера Николая Сличенко (1934 г.), актера Эммануила Виторгана (1939 г.), французского киноактера Жерара Депардье (1948 г.), а также режиссера Сергея Бодрова-младшего (1971 г.).

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