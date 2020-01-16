17 января — Феоктистов день, день начала операции «Буря в пустыне», день рождения Константина Станиславского и день смерти Бобби Фишера.

В народном календаре славян 17 января — Феоктистов день. Он был назван в честь преподобного Феоктиста, день памяти которого в православии отмечается в тот же день. Согласно одной из примет, чистое небо и полная луна в Феоктистов день — к сильному половодью.

17 января 1773 года Южный полярный круг пересекло первое судно, 1919-го — премьер-министром Польши стал пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский, 1945-го — Варшава была освобождена от немецких оккупантов, а 1991-го — в Персидском заливе стартовала военная операция «Буря в пустыне».

17 января родились российский театральный актер, режиссер и педагог Константин Станиславский (1863 год), американский мафиози Аль Капоне (1899-й), французская певица Далида (1933-й), американский боксер Мохаммед Али (1942-й), американский актер Джим Керри (1962-й), бывшая первая леди США Мишель Обама (1964-й), российская бегунья Светлана Мастеркова (1968-й), нидерландский диджей Tiesto (1969-й) и российский певец Митя Фомин (1974-й).

17 января скончались первый премьер-министр Демократической республики Конго Патрис Лумумба (1961 год), российский писатель Варлам Шаламов (1982-й) и американский шахматист Бобби Фишер (2008-й).

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