14 января — Старый Новый год, День трубопроводных войск России, день образования Московской области, день рождения Валерия Харламова и день смерти Серафима Саровского.

Старый Новый год — Новый год, 1 января, по юлианскому календарю. В России 14 января — День трубопроводных войск: в этот день в 1952 году в СССР был создан первый отдельный батальон перекачки горючего. В Узбекистане 14 января — День защитников Родины: в этот день в 1992-м дислоцированные там воинские формирования перешли под юрисдикцию республики Узбекистан.

14 января 1929 года была образована Московская область, 1966-го — произошла катастрофа прототипа самолета Ту-134, 1998-го — Верховная рада Украины ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, а 2005-го — на Титан, крупнейший спутник Сатурна, приземлился космический зонд «Гюйгенс».

14 января родились поэт Осип Мандельштам (1891 год), писатель Анатолий Рыбаков (1911-й), актриса Фэй Данауэй (1941-й), хоккеист Валерий Харламов (1948-й) и автогонщик Джанкарло Физикелла (1973-й), скончались — астроном Эдмонд Галлей (1742-й), святой Серафим Саровский (1833-й), писатель и математик Льюис Кэрролл (1898-й), ученый Сергей Королев (1966-й) и актер Алан Рикман (2016-й).

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