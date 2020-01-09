10 января — День Вуду в Бенине, день памяти папы римского Агафона, день запуска первой в мире линии метро, день рождения первого президента Украины Леонида Кравчука и день смерти британского певца Дэвида Боуи.

10 января в Бенине отмечается День вуду. Эта религия зародилась именно в этой африканской стране. Согласно результатам переписи 2013 года, вудуистами являются 17% населения Бенина.

В Римско-католической церкви 10 января — день памяти папы римского Агафона. Он был 79-м папой в 678-681 годах.

10 января 1863 года была запущена первая в мире линия метрополитена (в Лондоне), 1920-го — состоялось первое в истории заседание Лиги наций, 1946-го — первое заседание Генеральной ассамблеи Организации объединенных наций (ООН), 1954-го — катастрофа первого в мире реактивного пассажирского самолета de Havilland Comet, а 1996-го — теракт в Кизляре.

10 января родились советский писатель Алексей Николаевич Толстой (1883 год), первый президент Украины Леонид Кравчук (1934-й), британский певец Род Стюарт (1945-й) и украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев (1981-й).

10 января скончались шведский ученый Карл Линней (1778 год), французский модельер Коко Шанель (1971-й), британский певец Дэвид Боуи (2016-й) и российский актер Михаил Державин (2018-й).

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