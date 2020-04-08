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9 апреля — еврейская Пасха (Песах), Великий четверг у западных христиан, День памяти мученицы Матроны Солунской, День финского языка, День национального единства в Грузии. В этот день родились поэт Шарль Бодлер и политик Виктор Черномырдин, и умер английский философ Френсис Бэкон.

«Рамблер» писал, что сегодня отмечается День российской анимации, Международный день цыган, день обретения Венеры Милосской, день рождения Игоря Акинфеева и день смерти Пабло Пикассо.

9 апреля отмечается значимый еврейский праздник, который связан с одним из важнейших событий в истории народа — освобождением от рабства в Древнем Египте и исходу. В этот же день, 9 апреля, в 2020 году западные христиане отмечают Великий (чистый) четверг, вспоминая Тайную Вечерю Иисуса Христа.

9 апреля — День памяти мученицы Матроны Солунской, который в народе получил название Матрена Настовица (Полурепица). В этот день женщины просили у святой помощи в домашних делах и осматривали оставшиеся после зимы запасы, отбирая семена для посадки. Особое внимание уделялось репе.

Ежегодно 9 апреля отмечается День финского языка. Этот день посвящен годовщине смерти Микаэля Агриколы, который внес значительный вклад в развитие литературного финского языка.

9 апреля в Грузии — День национального единства. В этот день вспоминают разгон оппозиционного митинга у Дома правительства в ночь на 9 апреля 1989 года.

9 апреля родились французский поэт Шарль Бодлер (1821), американский певец

и актер Поль Робсон (1898), скульптор Эрнст Неизвестный (1925), актеры Всеволод Сафонов (1926) и Жан-Поль Бельмондо (1933), политик Виктор Черномырдин (1938).

9 апреля скончались французский писатель и философ Франсуа Рабле (1553), английский философ Френсис Бэкон (1626), писатели Иван Рукавишников (1930) и Леонид Соловьев (1962), актер Рогволд Суховерко (2015).

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