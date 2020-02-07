8 февраля — Федор Студит, День российской науки, День вооруженных сил Северной Кореи, день рождения Германа Грефа и день смерти Петра I.

В народном календаре славян 8 февраля — Федор Студит (от имени святого Феодора Студита). Согласно примете, каков день на Федора, такой будет и весна. 8 февраля — День российской науки. Этот праздник был учрежден в 1999 году, а отмечается в день учреждения в 1724 году Российской академии наук.

8 февраля 1692 года в американской деревне Сейлем началась охота на ведьм, 1837-го — состоялась дуэль между российским поэтом Александром Пушкиным и французским офицером Жоржем Шарлем Дантесом, 1904-го — Япония напала на Российскую империю у Порт-Артура, 1931-го — состоялось торжественное открытие новой столицы Индии Нью-Дели, 1943-го — Красная армия освободила Курск, а 1944-го — Никополь. 8 февраля 1948 года была официально создана Корейская народная армия (КНДР).

8 февраля родились французский писатель Жюль Верн (1828 год), российский химик Дмитрий Менделеев (1834-й), американская актриса Лана Тернер (1920-й), российский актер Вячеслав Тихонов (1928-й) и президент Сбербанка Герман Греф (1964-й).

8 февраля скончались шотландская королева Мария Стюарт (1587 год), российский император Петр I (1725-й), американская фотомодель Анна Николь Смит (2007-й) и российский актер Сергей Юрский (2019-й).

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