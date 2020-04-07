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8 апреля — День российской анимации, Международный день цыган, день обретения Венеры Милосской, день рождения Игоря Акинфеева и день смерти Пабло Пикассо.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались Всемирный день здоровья и День рождения рунета. Сегодня отмечаются Международный день цыган, День российской анимации и День сотрудников военных комиссариатов в России и Белоруссии.

8 апреля была запатентована пожарная лестница (1766 год), найдена скульптура Венера Милосская (1820-й), состоялся первый Всемирный конгресс цыган (1971-й), а Россия и США подписали договор СНВ-III — Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (2010-й).

8 апреля родились российская певица Мария Максакова (1902 год), седьмой генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Кофи Аннан (1938-й), британский модельер Вивьен Вествуд (1941-й), российский художник Никас Сафронов (1956-й), российский гитарист Виктор Зинчук (1958-й) и российский футболист Игорь Акинфеев (1986-й).

8 апреля скончались немецкий промышленник Фриц фон Опель (1971 год), испанский художник Пабло Пикассо (1973-й), российский физик Петр Капица (1984-й), российская актриса Надежда Румянцева (2008-й) и 71-й премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер (2013-й).

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