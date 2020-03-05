5 марта — День физкультуры в Азербайджане, день начала катынского расстрела и холодной войны и смерти Иосифа Сталина и Романа Шухевича.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День белорусской милиции и день рождения певца Бориса Моисеева. Сегодня отмечаются День физической культуры и спорта в Азербайджане и День работника судебной системы в Киргизии.

В народном календаре славян 5 марта — Корнилий. Недоброй приметой на Корнилия считалось увидеть падающую звезду.

5 марта начались формирование регулярной армии в Российской империи (1705 год), катынский расстрел (1940-й) и холодная война (1946-й), состоялись премьера мультсериала «Чип и Дейл спешат на помощь» (1989-й) и первое успешное клонирование свиней (2000-й), был запатентован степлер (1868-й), а космический аппарат «Вояджер-1» достиг Юпитера (1979-й).

5 марта родились российский поэт Василий Тредиаковский (1703 год), немецкая политик Роза Люксембург (1871-й), итальянский кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини (1922-й) и российская актриса Елена Яковлева (1961-й).

5 марта скончались украинский националист Роман Шухевич (1950 год), руководитель СССР Иосиф Сталин (1953-й), российская поэтесса Анна Ахматова (1966-й) и американский актер Джон Белуши (1982-й).

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