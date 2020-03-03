4 марта — День белорусской милиции, день создания микрофона, день рождения Бориса Моисеева и день смерти Николая Гоголя.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались Всемирный день писателя и День флага Киргизии. Сегодня отмечается День белорусской милиции. Днем ее рождения считается 4 марта 1917 года — тогда Михаил Фрунзе был назначен начальником милиции Всероссийского земского союза по охране порядка в Минске.

В народном календаре славян 4 марта — Федот. Те верили, что пролет чайки в этот день — свидетельство скорого ледохода.

4 марта в России был открыта первая гимназия (1726 год), Конституция США вступила в силу (1789-й), был создан микрофон (1877-й), состоялась премьера балета «Лебединое озеро» (1877-й), американский актер Чарли Чаплин стал рыцарем (1975-й), а Владимир Путин был избран президентом России в третий раз (2012-й).

4 марта родились итальянский композитор Антонио Вивальди (1678 год), российская актриса Лариса Лужина (1939-й), российский певец Борис Моисеев (1954-й) и российский футболист Вячеслав Малафеев (1979-й).

4 марта скончались российский писатель Николай Гоголь (1852 год), французский актер и режиссер Антонен Арто (1948-й), российский актер Евгений Евстигнеев (1992-й) и президент Абхазии в 1994-2005 годах Владислав Ардзинба (2010-й).

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