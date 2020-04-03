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4 апреля отмечается Международный день Интернета, веб-мастеров и настройщиков фортепиано, Всемирный день крысы, День памяти священномученика Василия Анкирского и день образования НАТО. В этот день родились писатель Майн Рид и режиссер Андрей Тарковский и умер борец за гражданские права Мартин Лютер Кинг.

Как сообщал «Рамблер» 3 апреля отмечается день рождения штрих-кода, кофемолки и мобильного телефона, народный праздник Кирилл Катаник и Всемирный день вечеринок.

4 апреля — день, посвященный Интернету и веб-страницам, которые прочно вошли в нашу жизнь. В этот же день чествуют настройщиков фортепиано. Этот день призван привлечь внимание общества к мастерам, повысить престиж их работы.

В этот день — 4 апреля — начал работу первый интернет-ресурс о декоративных крысах и именно эта дата была выбрана для Всемирного дня крысы. Идея праздника изначально возникла в Америке, а вскоре торжество приобрело статус международного.

4 апреля — День памяти священномученика Василия Анкирского. Этот день в народе прозвали — Василий Теплый, а хозяйки пекли колобки, символизирующие солнце.

4 апреля 1949 года в Вашингтоне был подписан Североатлантический пакт. Именно этот день стал датой создания НАТО.

4 апреля родились — французский живописец Пьер Поль Прюдон (1758), автор приключенческих романов Майн Рид (1818), актриса Элина Быстрицкая (1928), кинорежиссер Андрей Тарковский (1932), композитор Илья Резник (1938), актеры Роберт Дауни (1965) и Дмитрий Нагиев (1967).

4 апреля умерли — испанский король Альфонс X Кастильский (1284), итальянский писатель Карло Гоцци (1806), девятый президент США Уильям Гаррисон (1841), немецкий изобретатель Карл Бенц (1929), борец за права темнокожих Мартин Лютер Кинг (1968), писатель Владимир Солоухин (1997).

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