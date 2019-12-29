30 декабря — День Республики Мадагаскар, а также день, когда убили Григория Распутина, был образован СССР и родились Редьярд Киплинг, Дмитрий Кабалевский и Даниил Хармс.

30 декабря 1975 года после многих лет борьбы за независимость от Франции была образована Демократическая Республика Мадагаскар. В этот день в стране проходят торжественные мероприятия и массовые гуляния.

30 декабря 1916 года во дворце графа Юсупова был застрелен Григорий Распутин. В заговоре против монаха участвовали граф Феликс Юсупов, депутат Владимир Пуришкевич и великий князь Дмитрий Павлович. Изначально планировалось отравить Распутина, но, увидев, что яд не подействовал Юсупов выстрелил в монаха.

30 декабря 1922 года на первом съезде Советов путем принятия Декларации был образован Союз Советских Социалистических Республик (СССР). В этот день Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика объединилась с Украинской, Белорусской и Закавказской республиками. СССР просуществовал 69 лет. В 1991 году после ухода в отставку первого и последнего президента Михаила Горбачева союз был распущен.

30 декабря родились великий князь московский Василий I (1371 г.), английский писатель Редьярд Киплинг (1865 г.), советский композитор Дмитрий Кабалевский (1904 г.), советский поэт и прозаик Даниил Хармс (1905 г.).

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