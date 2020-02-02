3 февраля — Максимов день, «День, когда умерла музыка», день рождения Веры Брежневой и день смерти Децла.

В народном календаре славян 3 февраля — Максимов день. Он был назван в честь преподобного Максима исповедника. Согласно одной из примет, весна будет ранней, если в Максимов день ясная погода.

3 февраля 1930 года Коммунистическая партия Вьетнама была основана, а 1991-го — Итальянская коммунистическая партия прекратила свое существование. 3 февраля 1920 года в Советском Союзе было образовано Государственное хранилище ценностей (Гохран), а 1959-го в США наступил «День, когда умерла музыка» — звезды рок-н-ролла Бадди Холли, Ричи Валенс и Биг Боппер погибли в авиакатастрофе.

3 февраля родились немецкий композитор Феликс Мендельсон (1809 год), американская писательница Гертруда Стайн (1874-й), датский кинорежиссер Карл Теодор Дрейер (1889-й), немецкий футбольный тренер Йоахим Лев (1960-й) и российская певица Вера Брежнева (1982-й).

3 февраля скончались первый типограф Европы немец Иоганн Гутенберг (1468 год), секундант поэта Александра Пушкина на дуэли, в результате которой тот погиб, Константин Данзас (1870-й), 28-й президент США Томас Вудро Вильсон (1924-й), американский кинорежиссер Джон Кассаветис (1989-й), французская актриса Мария Шнайдер (2011-й) и российский рэпер Децл (2019-й).

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