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3 апреля отмечается день рождения штрих-кода, кофемолки и мобильного телефона, народный праздник Кирилл Катаник и Всемирный день вечеринок. В этот день родились актеры Анастасия Заворотнюк и Эдди Мэрфи и умер композитор Иоганнес Брамс.

Как сообщал «Рамблер», 2 апреля отмечался Международный день детской книги, День единения народов Белоруссии и России и Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.

3 апреля в 1829 году Джеймс Каррингтон получил патент на изобретенную им кофемолку. До этого изобретения кофе мололи вручную. Также 3 апреля, но уже 1973 года, инженер компании Motorola Мартин Купер сделал первый звонок с мобильного телефона. А компания IBM представила универсальную технологию линейного штрихового кодирования. Авторы штрих-кода — Норман Вудланд и Бернард Сильвер.

3 апреля в церковном православном календаре — дата почтения памяти святителя Кирилла Катанского. Однако в народе этот праздник прозвали Кирилл Катаник. Считалось, что в этот день можно было последний раз насладиться катанием на санках. 3 апреля также отмечается неофициальный праздник — Всемирный день вечеринок, также известный как P-Day.

3 апреля родились русский живописец, график и педагог Леонид Пастернак (1862), американские киноактеры Марлон Брандо (1924), Алек Болдуин (1958) и Эдди Мэрфи (1961), российский врач, создатель методики реабилитации после травм Валентин Дикуль (1948), актриса Анастасия Заворотнюк (1971).

3 апреля умерли национальный герой Индии Шиваджи (1680), испанский живописец Бартоломео Мурильо (1682), немецкий композитор Иоганнес Брамс (1897), немецкий актер театра и кино Конрад Вейдт (1943), английский писатель Грэм Грин (1991).

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