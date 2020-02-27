28 февраля — Онисим Овчарник, День Калевалы, День Андалусии, день рождения дочери Иосифа Сталина и день смерти первого графа России. Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечался Международный день белого медведя и день рождения актрисы Элизабет Тейлор. Сегодня отмечается День Андалусии (в честь получения ею статуса автономного сообщества Испании) и День Калевалы — день финской и карельской культуры («Калевала» — карело-финский поэтический эпос). В народном календаре славян 28 февраля — Онисим Овчарник. Считалось, что в этот день зима теряет силу.28 февраля открылись Вестминстерское аббатство (1066 год) и первый в России кадетский корпус (1732-й), были созданы Республиканская партия США (1854-й) и Союз кинематографистов России (1990-й), Египет стал независим от Великобритании (1922-й), Косовская война началась (1998-й), а война в Персидском заливе закончилась (1991-й).28 февраля родились французский философ Мишель Монтень (1533 год), русский поэт Вячеслав Иванов (1866-й), немецкий лингвист Макс Фасмер (1886-й), американский химик Лайнус Полинг (1901-й), дочь лидера СССР Иосифа Сталина Светлана Аллилуева (1926-й) и итальянский футболист и тренер Дино Дзофф (1942-й).28 февраля скончались первый граф России Борис Шереметев (1719 год), шестой президент США Джон Куинси Адамс (1848-й), премьер-министр Швеции в 1969-1976 и 1982-1986 годах Улоф Пальме (1986-й) и французская актриса Анни Жирардо (2011-й).

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