26 января — Международный день таможенника, День Австралии, день рождения Леонида Парфенова и день смерти Любови Орловой.

Международный день таможенника отмечается 26 января, потому что в этот день в 1953 году начала работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества. День таможенника России отмечается в другой день — 25 октября.

В Австралии 26 января — День Австралии, национальный праздник, установленный в честь основания в 1788 году первого поселения европейцев. 26 января 1914 года в воздух поднялся первый российский бомбардировщик (деревянный биплан «Илья Муромец»), а 1924-го — Петроград был переименован в Ленинград.

26 января родились бывший президент Румынии Николае Чаушеску (1918 год), американский актер Пол Ньюман (1925-й), французский актер Патрик Девер (1947-й), российские актрисы Лариса Луппиан (1953-й) и Наталья Вавилова (1959-й), российский журналист Леонид Парфенов (1960-й), канадский хоккеист Уэйн Гретцки (1961-й) и португальский футбольный тренер Жозе Моуриньо (1963-й).

26 января скончались советский ученый Николай Вавилов (1943 год), советская актриса Любовь Орлова (1975-й) и французский композитор Мишель Легран (2019-й).

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