24 января — Федосеев день, Международный день образования, день рождения Юрия Башмета и день смерти Уинстона Черчилля.

В народном календаре славян 24 января — Федосеев день (назван в честь святого Феодосия Великого). Согласно примете, весна будет затяжной, если на Феодосия оттепель.

В 2018 году Организация объединенных наций (ООН) провозгласила 24 января Международным днем образования в ознаменование его, образования, роли в установлении глобального мира и обеспечении устойчивого развития.

24 января 1984 года компания Apple выпустила свой первый персональный компьютер Macintosh 128K, 1988-го — под Нижневартовском потерпел крушение самолет Як-40, погибли 27 человек, а 2011-го — в московском аэропорту Домодедово произошел теракт, погибли 37 человек.

24 января родились немецкий писатель Э. Т. А. Гофман (1776 год), российский художник Василий Суриков (1848-й), советский режиссер Михаил Ромм (1901-й), американская актриса Шэрон Тейт (1943-й) и российский дирижер Юрий Башмет (1953-й).

24 января скончались итальянский художник Амедео Модильяни (1920 год), премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1965-й) и американский писатель Л. Рон Хаббард, основатель саентологии (1986-й).

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