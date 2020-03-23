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24 марта — Евфимий, День авиаштурмана в России, Всемирный день борьбы против туберкулеза, день рождения Гарри Гудини и день смерти Жюля Верна.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День Пакистана и Всемирный метеорологический день. Сегодня отмечается Всемирный день борьбы против туберкулеза. Он отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью повышения осведомленности о туберкулезе.

В России 24 марта — День авиаштурмана, а в народном календаре славян — Евфимий. Славяне верили, что если к этому дню холода уже закончились, то лето будет теплым.

24 марта в Российской империи была отменена смертная казнь (1753 год), был получен патент на паровоз (1802-й), было объявлено об открытии возбудителя туберкулеза (1882-й), была осуществлена первая передача радиосигнала (1896-й), планета Плутон получила свое имя (1930-й), фильм «Крестный отец» вышел на экраны (1972-й), а НАТО начало бомбардировки Югославии (1999-й),

24 марта родились американский иллюзионист Гарри Гудини (1874 год), российская писательница Лидия Чуковская (1907-й), американский актер Стив Маккуин (1930-й) и российский певец Александр Буйнов (1950-й).

24 марта скончались королева Англии Елизавета I (1603 год), российский император Павел I (1801-й), французский писатель Жюль Верн (1905-й), российский шахматист Александр Алехин (1946-й) и нидерландский футболист и тренер Йохан Кройф (2016-й).

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