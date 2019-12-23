24 декабря — День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием Александра Суворова в 1790 году, а также день, когда был продемонстрирован первый паровой автомобиль, создан Ку-клукс-клан, родился Леонид Филатов и Дима Билан.

День взятия Измаила был официально утвержден законом РФ в 1995 году. Примечательно, что армия Суворова значительно уступала по численности гарнизону крепости. Успех был обеспечен благодаря скрытности подготовки, внезапности действий и одновременному удару русских войск с разных сторон.

Впоследствии императрица Екатерина II повелела выбить медаль в честь А. В. Суворова за взятие Измаила.

24 декабря 1801 года Ричард Тревитик продемонстрировал первый в мире паровой автомобиль. Машина была рассчитана на восемь пассажиров и приводилась в движение паровой машиной с одним горизонтальным цилиндром и котлом высокого давления на раме между двух огромных задних колес. Автомобиль был способен развивать скорость до 24 км/ч.

24 декабря 1865 года в США была создана тайная расистская террористическая организация Ку-клукс-клан. В разное время ее адепты в белых балахонах с прорезями для глаз преследовали не только чернокожих людей, но и католиков, евреев, а также всех иммигрантов и иностранцев.

24 декабря родились врач-терапевт Сергей Боткин (1832 г.), академик Владимир Бехтерев (1857 г.), актер Леонид Филатов (1946 г.), президент Азербайджана Ильхам Алиев (1961 г.) и певец Дима Билан (1981 г.).

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