Все новости на карте

23 марта — День Пакистана, Всемирный метеорологический день, день рождения Акиры Куросавы и день смерти Бориса Березовского.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались Всемирный день водных ресурсов и день рождения Леонида Утесова. Сегодня отмечается Всемирный метеорологический день.

В Боливии 23 марта — День моря, а на Украине — День работников культуры и любителей народного искусства. В народном календаре славян 23 марта — День Василисы. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.

23 марта Пакистан был провозглашен исламской республикой (1956 год), под Междуреченском произошла катастрофа самолета Airbus A310 (1994-й), орбитальная станция «Мир» была затоплена в Тихом океане (2001-й), а столица Казахстана была переименована в Нур-Султан (2019-й).

23 марта родились немецкий философ Эрих Фромм (1900 год), американская актриса Джоан Кроуфорд (1904-й), японский режиссер Акира Куросава (1910-й) и советский снайпер Василий Зайцев (1915-й).

23 марта скончались французский писатель Стендаль (1842 год), российский государственный деятель Константин Победоносцев (1907-й), российский философ Николай Бердяев (1948-й), англо-американская актриса Элизабет Тейлор (2011-й) и российский политик и бизнесмен Борис Березовский (2013-й).

Видео дня. Россия направит самолёты в Италию на борьбу с коронавирусом