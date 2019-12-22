23 декабря — День дальней авиации Воздушно-космических сил России, день основания Федеральной резервной системы США, день рождения императора Александра I и день смерти советского политика Лаврентия Берии.

День дальней авиации Воздушно-космических сил России

отмечается 23 декабря, потому что именно в этот день в 1913 году первый испытательный полет совершил тяжелый бомбардировщик «Илья Муромец» — самый большой на тот момент самолет в мире.

Также 23 декабря 1913-го была основана Федеральная резервная система, выполняющая в США функции центрального банка. 23 декабря 1947-го 1 января в СССР было объявлено праздничным днем и выходным, а 1984-го — под Красноярском произошла катастрофа самолета Ту-154, в результате которой погибли 110 человек.

23 декабря родились российский император Александр I (1777 год), российский художник Карл Брюллов (1799-й), российский актер Лев Дуров (1931-й), 125-й император Японии Акихито (1933-й) и модель, певица и бывшая первая леди Франции Карла Бруни (1967-й).

23 декабря скончались российский архитектор Николай Бенуа (1898 год), российский поэт Константин Бальмонт (1942-й) и советский политик Лаврентий Берия (1953).

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