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23 апреля — Всемирный день книги, День английского и испанского языков, а также день начала одного из самых масштабных наводнений в истории Москвы и день рождения живописца Уильяма Тёрнера, композитора Сергея Прокофьева и актера Льва Прыгунова.

Всемирный день книги и авторского права отмечается с 1995 года, когда Генеральная конференция ЮНЕСКО в Париже решила отдать дань памяти великим литераторам: Уильяму Шекспиру, Мигелю Сервантесу и Инке Гарсиласо де ла Веге, которые скончались в один день 23 апреля 1616 года. В этот день по всеми миру проходят книжные ярмарки, выставки, публичные чтения и другие культурно-развлекательные мероприятия.

23 апреля — День английского языка. За основу праздника была взята примерная дата рождения поэта Уильяма Шекспира. С инициативой учредить особенный день для «мирового» языка выступил департамент по связям с общественностью ООН в 2010 году. В этот день в секретариате Организации Объединенных Наций должны проходить круглые столы, конференции, конкурсы, выставки и открытые уроки для всех, желающих познакомится с английской культурой.

23 апреля — День испанского языка был также учреждён ООН в 2010 году. Праздник приурочен к дню смерти великого писателя Мигеля Сервантеса. По аналогии с английским языком, познакомиться с испанской культуры можно также в секретариате ООН, где в этот день проходят выставки, уроки и конференции.

23 апреля 1908 года разлившиеся реки затопили одну пятую часть Москвы. Под воду ушли более 100 км улиц. Стены Кремля затопило более чем на 2 метра. Наводнение продолжалось несколько дней. В результате было разрушено более 25 тысяч построек, пострадали более 200 тысяч человек. На ликвидацию последствий природного катаклизма ушло несколько месяцев.

23 апреля родились английский поэт Уильям Шекспир (1564 г.), живописец Уильям Тёрнер (1775 г.), немецкий физик Макс Планк (1885 г.), русский композитор Сергей Прокофьев (1895 г.), советский писатель Глеб Скороходов (1930 г.) и российский актёр Лев Прыгунов (1939 г.).

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