22 января — День авиации войск противовоздушной обороны России, День дедушки в Польше, День Евстратия в народном календаре славян, день рождения Аркадия Гайдара и день смерти королевы Виктории.

22 января было объявлено Днем авиации ПВО России в 1996 году приказом главнокомандующего войсками противовоздушной обороны. В Польше 22 января — День дедушки, а в народном календаре славян — День Евстратия. Согласно примете, урожай будет хорошим, если на Евстратия день ясный.

22 января 1969 года на жизнь лидера Советского Союза Леонида Брежнева покушался военнослужащий Виктор Ильин, 1973-го — в США были легализованы аборты, а 1980-го — академик Андрей Сахаров был сослан в Горький (ныне Нижний Новгород).

22 января родились государь всея Руси Иван III (1440 год), английский поэт Джордж Гордон Байрон (1788-й), советский режиссер Сергей Эйзенштейн (1898-й), советский детский писатель Аркадий Гайдар (1904-й), советский физик Лев Ландау (1908-й) и российский актер Леонид Ярмольник (1954-й).

22 января скончались королева Великобритании Виктория (1901 год), президент США Линдон Джонсон (1973-й) и австралийский актер Хит Леджер (2008-й).

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