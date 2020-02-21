22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений, День матери в Индии, День кошки в Японии, день рождения Эдуарда Лимонова и день смерти барона Мюнхаузена.

Международный день поддержки жертв преступлений был учрежден с целью обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий. В Индии 22 февраля — День матери, в Киргизии — День работника землеустройства, геодезии и картографии, а в Японии — День кошки.

22 февраля были открыты антибиотик стрептомицин (1946 год) и советская антарктическая станция «Беллинсгаузен» (1968-й), государство Сент-Люсия получило независимость от Великобритании (1979-й), а в Харькове произошел теракт (2015-й).

22 февраля родились первый президент США Джордж Вашингтон (1732 год), немецкий философ Артур Шопенгауэр (1788-й), итальянская актриса Джульетта Мазина (1921-й), армянский кинорежиссер Артавазд Пелешян (1938-й), российский писатель и политик Эдуард Лимонов (1943-й) и австрийский автогонщик Ники Лауда (1949-й).

22 февраля скончались немецкий барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхаузен (1797 год), австрийский писатель Стефан Цвейг (1942-й), советский поэт Борис Слуцкий (1986-й), американский художник Энди Уорхол (1987-й) и российский актер Алексей Петренко (2017-й).

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