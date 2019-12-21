22 декабря — день зимнего солнцестояния, День энергетика в России, Белоруссии, Армении, Киргизии и на Украине, день зачатия Богородицы в православии, день взятия Измаила, день первого убийства Андрея Чикатило, день рождения Лео Бокерии и день смерти Джо Кокера.

День энергетика в России, Белоруссии, Армении, Киргизии и на Украине отмечается 22 декабря в честь принятия Советом народных комиссаров в 1920 году постановления «О плане электрификации России».

22 декабря 1790 года русские войска под командованием Александра Суворова взяли турецкую крепость Измаил, 1857-го — в России была выпущена первая почтовая марка, 1978-го — Андрей Чикатило совершил свое первое убийство, а 2015-го — было совершено первое в истории вертикальное приземление первой ступени ракеты-носителя Falcon 9.

22 декабря родились итальянский композитор Джакомо Пуччини (1858 год), российский писатель Эдуард Успенский (1937-й), российский кардиохирург Лео Бокерия (1939-й) и британский актер Рэйф Файнс (1962-й).

22 декабря скончались советский писатель Николай Островский (1936 год), святой Русской православной церкви Василий Ягодин (1937-й), ирландский писатель Сэмюэл Беккет (1989-й) и английский певец Джо Кокер (2014-й).

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