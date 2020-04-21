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22 апреля — Международный день Матери-Земли, Международный день секретаря, День открытия Бразилии, народный праздник Вадим Ключник. В этот день родились основатель СССР Владимир Ленин и создатель американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер и умер президент США Ричард Никсон.

«Рамблер» писал, что 21 апреля отмечаются — День местного самоуправления в России, День памяти жертв Холокоста, и День основания Рима. В этот же день родилась королева Великобритании Елизавета II.

В 2009 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 22 апреля Международным денем Матери-Земли. Этот праздник призван привлечь внимание к проблемам экологии, а также напомнить о связи человечества с его домом — планетой Земля.

Международный день секретаря (Secretary's Day) начали отмечать в США в 1952 году. Сейчас же это профессиональный праздник не только секретарей, но и всех тех, от кого зависит работа офиса.

22 апреля в церковном календаре — дата почитания памяти преподобного мученика Вадима Персидского. В народе же этот день получил название — Вадим Ключник. Считалось, что именно 22 апреля ключевая вода дарит силы, укрепляет здоровье, а также было принято ходить к источникам и чистить их.

Ежегодно 22 апреля отмечается и День открытия Бразилии. Праздник был установлен в память об открытии Бразилии Педру Алварешем Кабралом в 1500 году.

22 апреля родились: философ Иммануил Кант (1724), писательница Жермена де Сталь (1766), революционер, основатель СССР Владимир Ленин (1870), писатели Владимир Набоков (1899) и Иван Ефремов (1908), создатель американской атомной бомбы Роберт Оппенгеймер (1904), актер Джек Николсон (1937).

22 апреля умерли: адмирал Пьер-Шарль де Вильнев (1806), поэт Николай Щербина (1869), балерина Мария Тальони (1884), художник Василий Матэ (1917), 37-й президент США Ричард Никсон (1994), режиссер и актер Михаил Козаков (2011).

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