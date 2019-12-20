21 декабря — день памяти апостолов от семидесяти в православии, день премьеры первого диснеевского мультфильма, день упразднения СССР, день рождения Иосифа Сталина и Михаила Саакашвили, день смерти матери Адольфа Гитлера и Кола Бельды.

Апостолы от семидесяти — последователи Иисуса Христа, проповедовавшие в первом веке. Иисус Христос сам избрал их дополнительно к двенадцати апостолам. 21 декабря в православии — день памяти апостолов от семидесяти Кифы, Кесаря, Тихика, Сосфена, Аполлоса, Онисифора и Епафродита.

21 декабря 1891 года состоялась первая в истории игра в баскетбол, 1898-го — Марией и Пьером Кюри был открыт радий, 1913-го — был опубликован первый в истории кроссворд, 1937-го — состоялась премьера первого полнометражного диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов», 1968-го — начат первый пилотируемый полет вокруг Луны, 1988-го над Локерби взорвался самолет «Боинг 747», а 1991-го — был упразднен СССР и создано Содружество независимых государств,

21 декабря родились итальянский живописец Мазаччо (1401 год), руководитель СССР Иосиф Сталин (1879-го), маршал Советского Союза Константин Рокоссовский (1896-й), немецкий писатель Генрих Белль (1917-й), американская актриса Джейн Фонда (1937-й), российский политик Дмитрий Рогозин (1963-й) и грузинский политик Михаил Саакашвили (1967-й).

21 декабря скончались итальянский писатель Джованни Бокаччо (1375 год), мать немецкого политика Адольфа Гитлера Клара (1907-й), американский генерал Джордж Паттон (1945-й) и советский певец Кола Бельды (1993-й).

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