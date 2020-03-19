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20 марта — Международный день счастья, День независимости Туниса, день рождения Екатерины Стриженовой и день смерти Льва Яшина.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День моряка-подводника в России и день рождения Надежды Бабкиной. Сегодня отмечается Международный день счастья. Он был учрежден Генеральной ассамблей Организации объединенных наций (ООН) в 2012 году. Кроме того, 20 марта — День французского языка в ООН.

20 марта были основаны Республиканская партия США (1854 год) и Московский авиационный институт (1930-й), открыта станция Московского метрополитена «Киевская» (1937-й), провозглашена независимость Туниса от Франции (1956-й) и учреждено звание Героя Российской Федерации (1992-й).

20 марта родились украинский военный и политик Иван Мазепа (1639 год), норвежский драматург Генрик Ибсен (1828-й), российский пианист Святослав Рихтер (1915-й) и российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова (1968-й).

20 марта скончались датский режиссер Карл Теодор Дрейер (1968 год), советский футболист Лев Яшин (1990-й) и американский банкир Дэвид Рокфеллер (2017-й).

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