20 февраля — Всемирный день социальной справедливости, День героев небесной сотни на Украине, день Луки в народном календаре славян, день рождения Доктора Лизы и группы «Агата Кристи».

Всемирный день социальной справедливости был провозглашен Генеральной ассамблеей Организации объединенных наций (ООН) в 2007 году, а День героев небесной сотни — в 2015-м тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

В народном календаре славян 20 февраля — день Луки. В этот день славяне пекли пироги с луком. 20 февраля был учрежден Санкт-Петербургский государственный университет (1819 год), открылся нью-йоркский Метрополитен-музей (1872-й), был выведен на орбиту базовый блок советской орбитальной станции «Мир» (1986-й) и образовалась российская рок-группа «Агата Кристи» (1988-й).

20 февраля родились 74-й премьер-министр Великобритании Гордон Браун (1951 год), российская врач Елизавета «Доктор Лиза» Глинка (1962-й), российский журналист Александр Гордон (1964-й) и американская супермодель Синди Кроуфорд (1966-й).

20 февраля скончались великий князь Киевский Ярослав Мудрый (1054 год), американский писатель Хантер С. Томпсон (2005-й) и бывший постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин (2017-й).

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