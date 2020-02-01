2 февраля — Сретение в католицизме, День сурка в США и Канаде и День разгрома Красной армией немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сретение Господне (Принесение во Храм) в католицизме отмечается 2 февраля, а в православии — 15-го. В народном календаре славян 2 февраля — Ефимий (в честь преподобного Евфимия Великого). Согласно примете, весна будет ранней, а лето дождливым, если на Ефимия в полдень светит солнце. В США и Канаде 2 февраля — День сурка.

2 февраля 1905 года под в Санкт-Петербурге рухнул Египетский мост, 1918-го — в Советском Союзе был принят декрет «Об отделении церкви от государства и школы», 1943-го — немцы капитулировали под Сталинградом, 1946-го — был подписан указ о вхождении в состав СССР Курильских островов, а 1959-го — на Северном Урале погибли туристы из группы Дятлова.

2 февраля родились ирландский писатель Джеймс Джойс (1882 год), советский летчик Валерий Чкалов (1904-й), грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани (1934-й) и российский футболист и тренер Валерий Карпин (1969-й).

2 февраля скончались российский химик Дмитрий Менделеев (1907-й), российский инженер Владимир Шухов (1939-й), российский театральный режиссер Всеволод Мейерхольд (1940-й) и российский писатель Даниил Хармс (1942-й).

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