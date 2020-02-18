19 февраля — Всемирный день кита, День орнитолога в России, а также день, когда был запатентован первый прибор для записи и воспроизведения звука, вышла в свет программа Photoshop, родились астроном Николай Коперник, певцы Юрий Антонов, Олег Митяев и Витас.

Всемирный день кита или День защиты морских млекопитающих был учрежден в 1986 году с момента вступления в силу моратория на китовый промысел. С тех пор праздник отмечается во многих странах: благотворительные и зоозащитные организации устраивают акции, проводят просветительскую работу о положении морских млекопитающих с целью сохранения популяции животных.

В России 19 февраля отмечают День орнитолога. Праздник был приурочен к созданию Всесоюзного орнитологического общества при Академии Наук СССР в 1983 году. В современной России действует Мензбировоское (академик М. А. Мензбир признан родоначальником российской орнитологии — прим. ред.) орнитологическое общество при Российской академии наук. В праздник обычно проходят научно-популярные конференции для любителей птиц.

19 февраля 1878 года американский изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф — первый в мире прибор для записи и воспроизведения звука. Этот день считается началом эры звукозаписи. Первые фонографы можно было купить за 18 долларов за штуку. Аппарат воспроизводил звук при помощи иглы движущейся по углублениям в фольге.

19 февраля 1990 года вышла первая версия программы Photoshop. Родоначальниками легендарного фоторедактора считаются братья Томас и Джон Нолл. Программа получила широкое распространение благодаря инвестициям компании Adobe Systems.

На протяжении трех десятков лет над редактором трудятся ведущие программисты. На сегодняшний день Photoshop является одним из самых продаваемых продуктов компании.

19 февраля родились польский астроном и математик Николай Коперник (1473 г.), певцы Юрий Антонов (1945 г.), Олег Митяев (1956 г.), Витас (1979 г.) и российский дзюдоист Арсен Галстян (1989 г.).

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