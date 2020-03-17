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18 марта — Конон Градарь, День внутренних войск в Белоруссии и день, когда первый человек вышел в открытый космос.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День святого Патрика и день рождения «Ангелов ада». Сегодня отмечается День внутренних войск в Белоруссии. В народном календаре славян 18 марта — Конон Градарь. С этого дня славяне начинали копать огород.

18 марта Сахалин был объявлен совместным владением России и Японии (1867 год), между Парижем и Лондоном была установлена телефонная связь (1891-й), был учрежден хоккейный Кубок Стэнли (1892-й), был создан двигатель внутреннего сгорания (1898-й), был основан нидерландский футбольный клуб «Аякс» (1900-й), дирижабли были впервые применены в войне (1911-й), электричество пришло в Красноярск (1912-й), космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос (1965-й), была создана Федеральная служба налоговой полиции России (1992-й), а президент России Владимир Путин подписал Договор о принятии в Российскую Федерацию республики Крым (2014-й).

18 марта родились 22-й и 24-й президент США Гровер Кливленд (1837 год), российский композитор Николай Римский-Корсаков (1844-й) и американский писатель Джон Апдайк (1932-й). 18 марта скончались английский писатель Лоренс Стерн (1768 год), немецкий философ Эрих Фромм (1980-й) и маршал Советского Союза Василий Чуйков (1982-й).

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