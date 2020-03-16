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17 марта — Герасим Грачевник, День святого Патрика, день рождения «Ангелов ада» и Рудольфа Нуриева.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День подразделений экономической безопасности России и день рождения Сергея Юрского. Сегодня отмечается День святого Патрика. Святой Патрик жил в IV-V веках и считается покровителем Ирландии. День святого Патрика отмечается в день его смерти.

В народном календаре славян 17 марта — Герасим Грачевник. Согласно примете, если грачи прилетят на Герасима, будет неурожай, если после — урожай будет хорошим.

17 марта европейцы открыли Филиппины (1521 год), была запатентована канцелярская резинка (1845-й), был открыт спутник Сатурна Феба (1899-й), был основан американский мотоклуб «Ангелы ада» (1948-й) и состоялся первый пуск с космодрома Плесецк (1966-й).

17 марта родились российский художник Михаил Врубель (1856 год), российский артист балета Рудольф Нуриев (1938-й), итальянский футболист и тренер Джованни Трапаттони (1939-й), американский актер Курт Рассел (1951-й) и российский радиоведущий Сергей Стиллавин (1973-й).

17 марта скончались французский писатель Франсуа де Ларошфуко (1680 год), российский военный деятель Алексей Брусилов (1926-й) и итальянский режиссер Лукино Висконти (1976-й).

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