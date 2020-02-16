17 февраля — День спонтанного проявления доброты и День российских студенческих отрядов, а также день, когда радиостанция «Голос Америки» начала вещать на русском языке, был учрежден «Газпром», родились поэтесса Агния Барто, певец Вячеслав Малежик и драматург Евгений Гришковец.

День спонтанного проявления доброты зародился в США, но за короткое время стал международным. 17 февраля всех людей на планете призывают быть безгранично и бескорыстно добрыми. В странах Западной Европы в этот день проходят благотворительные мероприятия и марафоны с участием известных людей.

В России 17 февраля отмечают День студенческих отрядов. Указ об учреждении праздника в 2016 году подписал президент России Владимир Путин. Сегодня в РФ действует молодежная организация «Российские студенческие отряды», члены которой принимали участие в строительстве олимпийских объектов в Сочи, космодрома «Восточный», проведении саммита АТЭС-2012 и многих других государственных проектах.

17 февраля 1947 года впервые на радиостанции «Голос Америки» вышла программа на русском языке. Это был единственный источник информации для граждан социалистических стран о событиях напрямую из США. В СССР «Голос Америки» специально глущился, а слушатели признавались «распространителями чужой пропаганды». Свободно слушать американское радио стало возможным только с началом «перестройки».

17 февраля 1993 года был учрежден АО «Газпром». В настоящее время акционерное общество обладает самыми большими запасами природного газа в мире: на его долю приходится 11% мировой добычи энергоресурса.

17 февраля родились поэтесса Агния Барто (1906 г.), советский скульптор Евгений Абалаков (1903 г.), музыкант Вячеслав Малежик (1947 г.) и драматург Евгений Гришковец (1947 г.).

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