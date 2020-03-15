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16 марта — День республиканской гвардии в Казахстане, День подразделений экономической безопасности в России, день референдума о статусе Крыма, день рождения Сергея Юрского и день смерти Юлии Началовой.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День Конституции Белоруссии и Всемирный день защиты прав потребителей. Сегодня отмечаются День республиканской гвардии в Казахстане и День подразделений экономической безопасности в России. В народном календаре славян 16 марта — Василиск или Евтропий. Считалось, что в этот день медведи просыпаются и вылезают из берлоги.

16 марта Российская советская федеративная социалистическая республика (РСФСР) и Турция подписали договор о дружбе и братстве (1921 год), был основан вермахт, вооруженные силы нацистской Германии (1935-й), а в Крыму состоялся референдум, по результатам которого тот вошел в состав России (2014-й).

16 марта родились четвертый президент США Джеймс Мэдисон (1751 год), ирландский художник Джон Батлер Йейтс (1839-й), российский физик Александр Попов (1859-й) и российский актер Сергей Юрский (1935-й).

16 марта скончались советский государственный деятель Яков Свердлов (1919 год), шведская писательница Сельма Лагерлеф (1940-й), французский скульптор Константин Бранкузи (1957-й) и российская певица Юлия Началова (2019-й).

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