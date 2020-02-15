16 февраля — День архива Минэнерго России и День женщин в Исландии, а также день, когда был найден саркофаг египетского фараона Тутанхамона, принят Киотский протокол, родились писатель Николай Лесков, корейский политик Ким Чен Ир и режиссер Михаил Швейцер.

День архива Минэнерго РФ отмечается с 1939 года, когда был образован Народный Комиссариат электростанций и электропромышленности СССР. 16 февраля был назначен заведующий архивхранилищем и старший архивариус. Сегодня в структурном подразделении ведомства хранятся более 10 миллионов листов документов, которые образовались в результате деятельности комиссариата и впоследствии образованного министерства.

В Исландии 16 февраля отмечают День женщин. Праздник зародился в 19 веке. В этот день мужчины принимают на себя домашние обязанности, а своим возлюбленным несут кофе и завтрак в постель. Интересная деталь — каждый год специальная комиссия выбирает рецепт «Торта года», который каждый мужчина должен испечь своей «половинке» в Женский день.

16 февраля 1923 года египетская экспедиция британца Говарда Картера обнаружила в пирамиде захоронение фараона Тутанхамона. Внутри саркофага лежало мумифицированное тело правителя, а вокруг него более 100 килограммов золотых изделий, которые в настоящее время хранятся в Каирском музее.

16 февраля 2005 года был принят Киотский протокол. Документ обязывает развитые страны регулировать объем выбросов парниковых газов в атмосферу из-за угрозы глобального потепления.

16 февраля родились русский писатель-прозаик Николай Лесков (1831 г.), советский военачальник Михаил Тухачевский (1893 г.), советский и российский кинорежиссер Михаил Швейцер (1920 г.) и корейский политик Ким Чен Ир (1942 г.).

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