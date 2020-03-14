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15 марта — Федот Ветронос, Всемирный день защиты прав потребителей, День Конституции в Белоруссии и день рождения Жореса Алферова.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День числа пи и День эстонского языка. Сегодня отмечаются Всемирный день защиты прав потребителей и Международный день защиты бельков (детенышей гренландского или каспийского тюленя).

В народном календаре славян 15 марта — Федот Ветронос. Считалось, что лето будет теплым, если в этот день дует теплый ветер, холодное — если идет снег, дождливое — если дождь.

15 марта в Калифорнии было основано первое русское поселение (1812 год), запатентован эскалатор (1892-й), зарегистрирована компания «Роллс-Ройс» (Rolls-Royce) (1906-й), российский император Николай II отрекся от престола (1917-й), открыт первый банк донорской крови (1937-й), нацистская Германия оккупировала Чехословакию (1939-й) и принята конституция Белоруссии (1994-й).

15 марта родились седьмой президент США Эндрю Джексон (1767 год), российский физик Жорес Алферов (1930-й), российский писатель Валентин Распутин (1937-й) и французский футболист Поль Погба (1993-й).

15 марта скончались древнеримский государственный деятель Гай Юлий Цезарь (44 год до нашей эры), американский писатель Говард Филлипс Лавкрафт (1937 год нашей эры), греческий бизнесмен Аристотель Онассис (1975-й) и французский кинорежиссер Рене Клер (1981-й).

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