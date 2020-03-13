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14 марта — День числа пи, День эстонского языка, день рождения Альберта Эйнштейна и день смерти Карла Маркса.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День слона в Таиланде и день рождения Елены Малышевой. Сегодня в 1:59:26 любителями математиками отмечался День числа пи — эти дата и время совпадают с первыми разрядами числа пи. Кроме того, 14 марта — День действий в защиту рек, воды и жизни, День эстонского языка и День Конституции в Андорре.

14 марта термин «фотография» был использован впервые (1839 год), в Москве началось строительство Шуховской башни (1920-й) и завершилось строительство Кольцевой линии метрополитена (1954-й), «Металлика» (Metallica) дала первый концерт (1982-й), а Владимир Путин был избран президентом России во второй раз (2004-й).

14 марта родились австрийский композитор Иоганн Штраус (1804 год), немецкий физик Альберт Эйнштейн (1879-й), жена первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина (1932-й) и английский актер Майкл Кейн (1933-й).

14 марта скончались немецкий философ Карл Маркс (1883 год), российский писатель Валентин Распутин (2015-й) и английский физик Стивен Хокинг (2018-й).

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