14 февраля — не только День всех влюбленных, но и Международный день дарения книг, День компьютерщика, а также день, когда был создан сервис YouTube и родились ученый Сергей Капица, певица Анна Герман и политик Сергей Миронов.

День святого Валентина отмечается уже на протяжении 16 веков. Основу празднику положила биография христианского священника Валентина, который тайно венчал римских легионеров с возлюбленными вопреки запрету императора. Священник в результате был казнен, но перед этим он успел отправить письмо дочке тюремщика, в которую был влюблен, с подписью «Твой Валентин». Так в миру появились «валентинки».

День Международного дарения книг был учрежден в 2012 году. Праздник объединяет всех любителей чтения, а особенно воздает почести тех, кто дарит книги детям и пробуждает в них любознательность. Своим появлением День дарения книг обязан основательнице американского сайта детской литературы Эмми Бродмур.

День компьютерщика отмечается с 1946 года, после того, как 14 февраля миру был представлен первый работающий компьютер ENIAC I (Electrical Numerical Integrator And Calculator). Аппарат был создан для обсчета баллистических таблиц армии США.

14 февраля 2005 года — день основания одного из самых посещаемых сайтов в интернете — YouTube. Родителями видеохостинга считаются программисты компании PayPal Стив Чен, Чад Хёрдли и Джавед Карим. Спустя 15 лет функционирования YouTube достиг показателей в 2 миллиарда активных пользователей в месяц. На момент конца 2019 года видеохостинг достиг капитализации на уровне 160 млрд долларов.

14 февраля родились русский композитор Александр Даргомыжский (1813 г.), советский ученый Сергей Капица (1928 г.), польская певица Анна Герман (1936 г.), российский актер Николай Еременко-младший (1949 г.) и политик Сергей Миронов (1953 г.).

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