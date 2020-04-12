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13 апреля — Всемирный день рок-н-ролла, а также День мецената и благотворителя в России, день, когда был испытан первый отечественный троллейбус, а на развалинах Помпеи найдены горы сокровищ.

Всемирный день рок-н-ролла привязан к дню записи американским музыкантом Биллом Хейли сингла «Rock Around The Clock», который считается знаковым в популярном музыкальном направлении. Событие, которое сегодня принято называть стартом популяризации рок-н-ролла, состоялось в 1954 году.

В России 13 апреля отмечают День мецената и благотворителя. Дата напрямую относится к дню рождения римского аристократа Гая Цильния Мецената, чье имя стало нарицательным. Праздник отмечается в РФ с 2005 года. В этот день в большинстве городов России проходят презентации благотворительных проектов в различных сферах жизни населения.

13 апреля 1895 года при раскопках уничтоженного в результате извержения вулкана города Помпеи был найден скелет человека, прозванного впоследствии «античным скупым рыцарем». Кости лежали среди многочисленных сокровищ: золотых монет, перстней, колец, цепочек, серебряных столовых приборов. Изначально драгоценности были проданы представителям семьи Ротшильдов, однако позже после того, как разгорелся скандал, сокровища были переданы в парижский Лувр.

13 апреля 1902 года в Санкт-Петербурге был испытан первый отечественный троллейбус, построенный компанией «Фрезе и Ко». Машина весила 820 килограммов и была оборудована французским токоприемником — устройством, состоящим из «контактной тележки с троллей», катящейся по проводам.

13 апреля родились такие известные люди, как поэтесса Белла Ахмадулина (1937 г.), политик Григорий Явлинский (1952 г.), голливудский актер Стивен Сигал (1952 г.).

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