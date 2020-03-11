12 марта — День независимости в Маврикии, День работников уголовно-исполнительной системы в России, день рождения Сергея Селина и день смерти Олега Табакова.

Вчера, как сообщал «Рамблер», отмечались День восстановления независимости Литвы и день рождения Елены Берковой. Сегодня в Маврикии отмечается День независимости от Великобритании — она была объявлена в 1968 году. В России 12 марта отмечается День работников уголовно-исполнительной системы.

12 марта была запатентована автоматическая телефонная станция (1889 год), передана первая в мире радиограмма (1896-й), открыты причины детского церебрального паралича (1911-й), Канберра стала столицей Австралии (1913-й), закончилась Советско-финляндская война (1940-й), а на японской атомной электростанции «Фукусима-1» произошел взрыв (2011-й).

12 марта родились российский архитектор Василий Баженов (1737 год), российский ученый Владимир Вернадский (1863-й), итальянский писатель Габриэле Д’Аннунцио (1863-й), российский артист балета Вацлав Нижинский (1889-й), американский писатель Джек Керуак (1922-й), российский актер и режиссер Андрей Смирнов (1941-й) и российский актер Сергей Селин (1961-й).

12 марта скончались российский писатель Аркадий Аверченко (1925 год), американский джазовый музыкант Чарли Паркер (1955-й), бывший премьер-министр Сербии Зоран Джинджич (2003-й), английский писатель Терри Пратчетт (2015-й) и российский актер и режиссер Олег Табаков (2018-й).

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