12 февраля — День Красной Руки, День трех святителей, день рождения Чарльза Дарвина и день смерти Иммануила Канта.

День Красной Руки — день памяти детей-солдат. День трех святителей — день памяти святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова в православии.

12 февраля был торжественно открыт Московский зоопарк (1864 год), химик Дмитрий Менделеев, возможно, заложил основу рецепта русской водки, защитив диссертацию «О соединении спирта с водою» (1865-й), Красная армия освободила Краснодар (1943-й) и Лугу (1944-й), а писатель Александр Солженицын был арестован, обвинен в измене родине и лишен советского гражданства (1974-й).

12 февраля родились английский поэт Джон Донн (1572 год), английский натуралист Чарльз Дарвин (1809-й), 16-й президент США Авраам Линкольн (1809-й), русская балерина Анна Павлова (1881-й) и итальянский кинорежиссер Франко Дзеффирелли (1923-й).

12 февраля скончались немецкий философ Иммануил Кант (1804 год), советский кинорежиссер Дзига Вертов (1954-й), французский кинорежиссер Жан Ренуар (1979-й) и аргентинский писатель Хулио Кортасар (1984-й).

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